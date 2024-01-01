بترول خليج السويس تلعن وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا



نجحت شركة بترول خليج السويس( جابكو ) في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس علي خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد ، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروةالمعدنية من اجل زيادة انتاج البترول الخام و الاسراع بتنمية الحقول المكتشفة و الإستغلال الامثل للفرص المتاحة لتعظيم الانتاجية .

و تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطورات تنفيذ خطة الانتاج المبكر من حقل بترول شمال صفا مع المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو ، حيث تستهدف المرحلة الاولي من مشروع الانتاج المبكر من الحقل ان يصل الي ٦ الاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري و ذلك بعد ان تم وضع البئر الأول علي خريطة الانتاج بمعدل ٢٥٠٠ برميل يومياً ، وجار الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الانتاج الي المعدلات المستهدفة ، و المخطط زيادتها مجدداً الي ١٢ الف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر ٧ ابار جديدة .

يشار الي ان المرحلة الاولي من الانتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذتها تحالف شركات مصرية يضم انبي و بتروجت وخدمات البترول البحرية لانشاء وتركيب محطة انتاج شمال صفا ، و مد خطي انتاج بطول ١٠ و ١١ كم بإجمالي استثمارات ١٢٥ ملايين دولار .