غدا.. بدء استلام العمل للمُعلمين الجدد بإدارات سوهاج التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن بدء استلام العمل لمُعلمي رياض الأطفال ومُعلمي مساعد الفصل الجدد، ممن تم اختيارهم في مسابقة الـ30 ألف مُعلم، اعتبارًا من غد الثلاثاء، الموافق 2 من شهر يناير 2024 .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم الإنتهاء من توزيع الُمعلمين الجُدد، حسب مناطق العجز والزيادة بمراكز المحافظة، وفقًا لما يلي:-

بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال يتم توزيع أبناء مراكز المنشاه وطما وجهينة على إدارة المنشاة التعليمية جنوب محافظة سوهاج .

فيما يتم توزيع المُعلمين من أبناء مراكز جرجا وطهطا على إدارة جرجا التعليمية جنوب المحافظة.

ويتم توزيع المُعلمين من أبناء مراكز البلينا والمراغة على إدارة البلينا التعليمية جنوب المحافظة.

فيما يتم توزيع المُعلمين الجدد من أبناء مراكز سوهاج وأخميم وساقلتة ودار السلام على إدارة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج .

أمّا بالنسبة لمُعلمي مساعد فصل، فيتم توزيع أبناء مراكز المنشاه وطما والمراغة وجهينة وطهطا على إدارة المنشاه التعليمية جنوب المحافظة.

فيما يتم توزيع أبناء مراكز سوهاج والبلينا على إدارة البلينا، ويتم توزيع أبناء مراكز أخميم وساقلتة وجرجا ودار السلام على إدارة دار السلام.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة أن يتوجه المعينون الجدد لاستلام العمل بإداراتهم الموزعين عليها اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير 2024.