"سبايدرمان" يدعم أطفال السرطان بتوزيع الهدايا والألعاب

احتفل "سبايدرمان" مع اطفال الصعيد مرضي السرطان، فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، بتوزيع الهدايا عليهم فى جو من الفرحة والسعادة، وذلك مع احتفالات المستشفى، بقدوم العام الميلادى الجديد، للتأكيد على مساندتها للمرضي، لبث روح التحدى، والامل والحماس، فى نفوس الاطفال مرضي السرطان، ولمساعدتهم على تخطي المرض بمعنويات مرتفعة.



وتواجد" سبايدرمان" بملابسه المعروفة ورأسه وعيناه المختفيتان بداخل بدلته الخاصة، بتحرك فى اركان المستشفى بخفة وحركات تدفع الأطفال الى الضحك والإبتسامة، بجانب زيارته لهم فى غرفهم لتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية معهم، وعمل حركات والعاب اكروباتية مع الاطفال لدعمهم خلال رحلتهم العلاجية، والمساعدة فى تحسين حالتهم الصحية، ولإخراجهم من اجواء المرض .



وقال سبايدر مان ، إنه في نهاية العام وبدء عام جديد سعدنا بزيارة الاطفال المرضي فى الصرح الطبى العملاق، لرسم ضحكة وبهجة علي وجوههم، مؤكدا على أن فريق اصنع ضحكة يوجه شكره وامتنانه على المجهود العظيم والملحوظ من كل العاملين في مستشفي الاورمان التي تصنع حياة جديدة لهؤلاء الاطفال.

ورحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ بالشاب الذى يقدم شخصية "سبايدر مان"للاطفال داخل المستشفى ، مؤكدا على إن ذلك يخفف من معاناة المرضي، وكذلك إسعاد أطفال المستشفى في كافة المناسبات.

لافتا إلى أن أهم ما يحتاجه المريض في مسيرته العلاجية، هو السعادة والتفاؤل ودعمه باستمرار معنويا ونفسيا، مؤكداً على ان المستشفى، ترحب بكافة المبادرات من مختلف الجهات والمؤسسات، بجانب اقامة العديد من العروض الترفيهية وكذلك اللقاءات التثقبفية التى تساعد المرضي على تحمل العلاج اليومي إلى جانب رفع الروح المعنوية خلال رحلة العلاج.