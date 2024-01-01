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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أشرف زكي: اخترت أخوض تجربة العمل النقابي وهذا قراري

أشرف زكي
أشرف زكي

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان الكبير أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة رأس السنة من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.

أشار الليثي، خلال الحلقة، الي ان الفنان الكبير أشرف زكي حصل علي جائزة هامة في ٢٠٢٣ وهي جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون ، وقام الليثي بتكريمه.


قال الدكتور أشرف زكي،  ان عام ٢٠٢٣ كانت سنة مليئة بالأحداث وسعيد بحالة الوعي لدى الشعب المصري ونجاح الانتخابات الرئاسية ، وسعيد بنجاح اسرتي وبناتي وزوجتي.

أضاف : " اننا نشاطر اهلنا في فلسطين خالص العزاء في الشهداء والمصابين ونتمني ان يحفظهم الله من كل سوء ، واننا بادرنا كنقابة المهن  التمثيلية بالذهاب الي معبر رفح وكنا اول نقابة.

وعن نقابة المهن التمثيلية، قال : "انها نقابة مهمة وبها العديد من الملفات والقضايا والأحداث الكثيرة والضوء مسلط عليها ، وانا اخترت أخوض تجربة العمل النقابي وهذا قراري ، والتمثيل يحتاج الي ذهن صافي وانا مشغول بالعمل النقابي ولهذا السبب أنا قليل في أعمالي الفنية في المرحلة الأخيرة.

 

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