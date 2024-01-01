سوهاج: فحص 104 آلاف مواطن في 98 قافلة طبية خلال 2023

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلى 104 ألف و337 مواطن من أهالى المحافظة، وذلك من خلال 98 قافلة طبية مجانية استهدفت 54 قرية من قرى مبادرة المشروعات الرئاسية «حياة كريمة" وغيرها من القري الأكثر إحتياجا للخدمات الطبية وذلك علي مدار العام الماضي 2023 لافتاً إلى تنظيم قافلتين كل اسبوع.كل قافلة لمدة يومين .



وأضاف وكيل الوزارة أن تلك القوافل تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق الغير مخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان لافتاً إلى أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وتنظيم الأسرة والمسالك والمخ والأعصاب» إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية وجميع الخدمات المقدمة بالمجان .



من جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل العلاحية بالمديرية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية لافتة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القري وأنه يتم مراعاة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى أثناء تقديم تلك الخدمات .