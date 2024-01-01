حماس: نرفض أي صفقة تبادل أسرى قبل وقف إطلاق النار في غزة

زار وفد من حركة حماس، القاهرة لبحث مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 87 يوما من العدوان الصهيوني وفق قناة “العربية”.

أكدت حركة حماس، أن موقفها ما يزال هو رفض أي صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال قبل وقف إطلاق النار.

عدد شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ86 من العدوان على القطاع.