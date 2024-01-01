أحمد عز يكشف عن مشاريعه الفنية في 2024

قال النجم أحمد عز، انه يتمني أن تكون سنة 2024 سعيدة وخير علي الجميع ، لافتا إلى أن نجاحه يشعر به من خلال تقدير الناس وسعادتهم بما يقدمه وأيضاً الجوائز التي يحصل عليها اي عمل فني يشارك به هي مصدر فخر وسعادة له.

واضاف عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، : "انني منذ بدايتي الفنية وانا لديا الطموح والرغبة في تقديم العديد من الأعمال الفنية المهمة والمتميزة والتي تنال احترام واستحسان الجمهور ، وحتي الان وانا ما زالت لدي هذا الطموح واتمني ان أظل اقدم أعمال تنال استحسان الجميع.

وعن فيلم كيرة والجن ونجاحه في ٢٠٢٣، اجاب النجم أحمد عز، قال : "ان نجاح الفيلم يعود الي وجود مخرج كبير مثل مروان حامد وايضا كوكبة من الممثلين الكبار وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ، وكان لدينا حرص علي ان نقدم عمل فني كبير ينال استحسان المشاهدين ويكون علامة مهمة وبارزة في تاريخ السينما ، والنجاح بالتأكيد بيعود الي أسرة الفيلم بالكامل.

وعن نصيحته التي يوجهها للفنانين في بداية مسيرتهم الفنية، قال : "ان نؤمن بموهبتنا ونجتهد، وان النجومية لها ثمن وندفعه من خلال حياتنا الشخصية.

وعن مشاريعه في العام الجديد ٢٠٢٤، قال : "انني حاليا في الرياض اقدم تجربة جديدة من فيلم اولاد رزق ، وايضا هناك مشروع عمل فني آخر وفيلم آخر جديد في القاهرة ، وفي الغالب لن استطيع اللحاق والمشاركة في عمل درامي في رمضان بسبب ضيق الوقت.

وفي الختام أكد عز، ان أمنياته في ٢٠٢٤ ان تنتهي الحرب وان يحفظ أهل فلسطين وهذه أمنيتي الاولي ، كما اتمني لبلدي مصر النجاح والاستقرار وايضا اتمني ان استمر في تقديم أعمال تسعد الجماهير.