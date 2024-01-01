بدء صرف معاشات يناير 2024 بزيادة الحد الأدنى 20%

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف معاشات شهر يناير 2024، لنحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيه في كافة محافظات الجمهورية.

الحد الأدنى

وشهد شهر يناير 2024، زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وكذلك حدين أجر الاشتراك التأميني، حيث وصل قيمة الحد الأدنى للمعاش لمن انتهت خدمته اعتبارا من اليوم مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين بلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.