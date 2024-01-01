الخميس المقبل آخر موعد للتقديم على قرعة الحج السياحي 2024.. تعرف على طريقة التسجيل وشروط الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن آخر موعد للتقديم في قرعة الحج السياحي 2024، من خلال شركات السياحة، وهو الخميس المقبل الموافق 4 يناير المقبل.

قرعة الحج السياحي

ويبحث المقبولون على الحج خلال الأيام الأخيرة للتقديم، على طرق التسجيل في قرعة الحج السياحي 2024، ولذلك يرصد القاهرة 24 طريقة التقديم على قرعة الحج السياحي 2024، وهي كالتالي:

رفع طلب الحج من خلال شركات السياحة على موقع ترانس التابع لوزارة السياحة والآثار.

الدخول على موقع الغرفة لتحديد مستوى الحج، ويتم كتابة الإيميل الخاص بالحاج.

دفع جديه الحجز.

الدخول على موقع الغرفة لتحديد مستوى الحج ورفع إيصال السداد بالرقم.

انتظار إرسال اليوزر والباسورد على الايميل.

الدخول على بوابة الحج المصرية لتفعيل اليوزر نيم والباسورد.

وسبق وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط أداء الحج السياحي لعام 1445هـ، والتي تضمنت إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016، والسماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم، ولأول مرة، السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء، واستحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.