إستقرار الأحوال الجوية بقري ومدن البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين، إستقرار الأحوال الجوية، وطقس مائل للدفئ، وسطوع الشمي علي فترات ،مع وجود رياح خفيفة، مثيرة للرمال والأتربة في عدة مناطق، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات .

وفي ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر، تمهيدا لبدء رحلات الصيد في مياة البحر المتوسط ، سواء الرحلات اليومية أو الإسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين، حصاد المحاصيل، مثل البرتقال واليوسفي والبطاطس والبسلة، ونقلها إلي أسواق مدن المحافظة .

ومن جانبها شددت لدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة ،على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.