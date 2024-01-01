سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال هذه الفترة موضحة أن هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساءًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق ليسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل.

حالة البحرين

وأوضحت، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 14

بنها العظمى 20 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 13

المنصورة العظمى 20 والصغرى 14

طنطا العظمى 20 والصغرى 14

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 13

العريش العظمى 21 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى21 والصغرى 13

مطروح العظمى 20 والصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17