إرتفاع أسعار الطيور بأسواق البحيرة 1 يناير2024

إرتفعت أسعار الطيور، داخل أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 1من شهر يناير 2024، بقيمة من جنيهين إلي ثلاثة جنيهات للكيلو، حيث إرتفعت أسعار الدواجن البيضاء، مابين 69إلي 71جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95 إلي97 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 118جنيها للكيلو، وأسعار البط مولر مابين 95 إلي 98 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 118 و124 جنيها

كما تراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 83 إلي 86 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 135جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 158جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 160جنيها للكيلو، وشاورما 165جنيها للكيلو، كبد صافي 95جنيها للكيلو .