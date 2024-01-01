إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم 1 يناير 2024

إرتفعت أسعار الأسماك الظازجة والمجمدة، في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 1من شهر يناير 2024، حيث تراوحت أسعار البوري بين مابين 100إلي 120جنيها حسب الحجم، وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80 إلي 90 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلي 70 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلي 55 جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250 إلي 300 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلي 220 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلي 70 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190 إلي 220 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو .