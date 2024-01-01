أزهر الشرقية يستعد لإطلاق مبادرة "برلمان طلائع مصر"

قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، منطقة الشرقية استعدت لبدء تفعيل مبادرة «برلمان طلائع مصر» لطلاب المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، والتي تشمل التلاميذ والطلاب من سن العاشرة حتى الثامنة عشرة، بغرض تنمية مهاراتهم الإبداعية القيادية وتحمل المسئولية.

وأضاف منسق المبادرة بالمنطقة، أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية لترشيح منسق للمبادرة بكل إدارة، وذلك للتواصل مع شيوخ المعاهد لمساعدة الطلاب الراغبين في الاشتراك في المبادرة وتعريف الطلاب بها ونشرها.

ويشار إلى أن مبادرة "برلمان طلائع مصر" أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية بناءً على توصيات مؤتمر برلمان طلائع مصر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويتاح للطلاب الراغبين الاشتراك في المبادرة التواصل معهد منسق المعهد أو الإدارة التعليمية.