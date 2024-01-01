كهربا: أحلم بالفوز بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر

أكد محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يحلم بحصد لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة مع منتخب مصر.

وقال كهربا في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”: “ حلمي ليس سداد غرامة الزمالك، لكنني أحلم في 2024 بالفوز بكأس أمم افريقيا وكذلك جميع البطولات مع الأهلي ”.

وتابع: “ العام الماضي كن رائعاً بالنسبة لي خاصة مع عودتي للعب كرة القدم مجدداً، لأن ابتعادي عنها كان من أصعب الأوقات التي مررت بها ”.

وعلق كهربا على علاقته بإمام عاشور قائلا: “ لقد تغير في كل شئ منذ إنضمامه للاهلي، مازال أمامه الكثير ليقدمه للفريق ".

وأردف: “ كنت بجواره ائماً منذ انتقاله للفريق وجميع اللاعبين في الأهلي على قلب رجل واحد ”.

وأتم كهربا: “ أوجه الشكر لجماهير الأهلي ولا يمكنني التعبير عن مدى حبي لهم، وأتمنة أن اكون عند حسن ظنهم في كل مباراة واذا كان هناك شئ من غياب التوفيق فهذا الأمر ليس بيدي لأنني أتمنى تسجيل الأهداف في كل مباراة ”.