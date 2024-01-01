بيسيرو: هدفنا التتويج بكأس الأمم ومنتخب مصر مرشح للقب
أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن هدفه منذ اليوم الاول هو التتويج بلقب كأس الامم الأفريقية المقبلة في كوتديفوار.
وقال بيسيرو في تصريحات صحفية: “ أخوض تجربة جيدة مع منتخب نيجيريا واشرف على تدريب لاعبين مميزين، كما تعرفت بشكل أكبر على طبيعة الكرة الأفريقية ”.
وتابع: “ منذ اليوم الأول قلت أنني أرغب في حصد لقب أمم افريقيا رغم معرفتي بقيمة المنافسين، لكننا نسعى لتحقيق ذلك ”.
وأضاف بيسيرو: “ ستكون المنافسة قوية وصعبة للغاية، هناك العديد من الفرق القوية المرشحة لحصد هذا اللقب ”.
وعن تقييمه لمنتخب مصر: “ المنتخب المصري أحد أفضل المنتخبات في أفريقيا، وهو مرشح بالطبع للفوز بالبطولة ”.
ورد بيسيرو على حقيقة وجود مفاوضات للتدريب في مصر خلال الفترة المقبلة قائلاً: “ أتابع الدوري المصري بالطبع، لكن الآن أنا المدير الفني لمنتخب نيجيريا، كامل تركيزي الآن منصب على نهائيات امم افريقيا ”.