دقيق الشوفان يساعد على تخفيف التهاب المعدة

تحدثت الدكتورة سوخوروكوفا عن فوائد دقيق الشوفان للمعدة المريضة وعلى وجه الخصوص، يوصى باستخدامه في التهاب المعدة، وهو مرض يتطلب الالتزام الصارم بنظام غذائي لطيف، باستثناء العديد من الأطعمة التي تعتبر عدوانية للغاية بالنسبة للغشاء المخاطي التالف في الجهاز الهضمي، ونوهت المتخصصة إلى أن تجاهل التوصيات الطبية الخاصة بالتهاب المعدة وعدم اتباع النظام الغذائي المطلوب يمكن أن يؤدي إلى إصابة الشخص بالقرحة.

وقالت ليودميلا سوخوروكوفا في تعليق لخدمة الأخبار العامة : "يعتبر دقيق الشوفان الطبق الرئيسي في النظام الغذائي لالتهاب المعدة".

وأوضحت طبيبة الجهاز الهضمي أن تناول دقيق الشوفان يساعد بشكل فعال على استعادة المعدة أثناء التهاب المعدة وعلى وجه الخصوص، يوفر هذا الطبق، الذي يحتوي على نسيج مخاطي مغلف، الحماية لأنسجته الرقيقة من التأثيرات المهيجة للعصير الحامض، وكذلك من تطور الالتهاب الذي يمكن أن يبدأ بسبب التهيج المستمر لجدران العضو.

ويحتوي دقيق الشوفان على فيتامينات B وE وK وA، التي تقلل الالتهاب وتساعد على استعادة الخلايا المخاطية التالفة، كما تحتوي العصيدة على عناصر دقيقة وكبيرة مهمة (الحديد والكوبالت والفلور والكالسيوم والمغنيسيوم والكروم)، والتي تشكل وتقوي الطبقة الداخلية من الأنسجة.

وأضافت الخبيرة أن دقيق الشوفان يجب أن يؤكل بدقة في أجزاء صغيرة (في حالة التهاب المعدة، يجب أن تأكل من حيث المبدأ) - ما يصل إلى 250 جرامًا ويفضل تناول طبق طازج يستغرق وقتا طويلا في الطهي، بدلا من الرقائق “السريعة” المطبوخة على البخار مع الماء المغلي.

ما هو دقيق الشوفان مفيد؟

يساعد على خفض مستويات الكولسترول يساعد تناول حبوب الشوفان الكاملة على زيادة مستويات الكولسترول الجيد HDL، والذي يعمل كمنظف للأوعية الدموية لإزالة الكولسترول السيئ.

يساعد في حالات الإمساك ومحتوى الألياف الكبير في دقيق الشوفان يعزز صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك حركات الأمعاء المنتظمة.

يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم ويحتوي دقيق الشوفان على الألياف القابلة للذوبان، وله القدرة على إبطاء معدل دخول الكربوهيدرات من الطعام إلى مجرى الدم، وبالتالي منع التقلبات في مستويات السكر في الدم.

يحمي الكبد ويحتوي الشوفان على فيتامين ب1 الذي يساعد على تخفيف آثار الكحول والأدوية على الكبد.