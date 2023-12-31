إستمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وميادين مدينة الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة والتجميل وصيانة المرافق العامة بشوارع المدينة وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لقرى المركز.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع المدينة والقري، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات على جانبي الشوارع الرئيسية والفرعية، وري وتهذيب وغسيل الأشجار والبلدورات والأرصفة بشوارع وميادين المدينة، ونقل القمامة إلى المقالب العمومية المخصصة لها، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع ورفع الأتربة على جانبي الطرق الرئيسية.

قص وتهذيب الأشجار والحدائق بشوارع مدينة الفيوم

وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة تعمل بشوارع المدينة، صباحاً ومساء، لرفع المخلفات بالإضافة إلى قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع ودهان البلدورات واكشاك الكهرباء لتحسين المشهد العام وإظهار الشكل الجمالي والحضاري.

وتابع رئيس المركز أعمال إزالة بؤر المخلفات و الأتربة وتجميل أماكنها لعدم تكرار إلقاء المخلفات بها بعدة مناطق منها منطقة كيمان فارس خلف نزل الطالبات بنطاق حى غرب، وسوق احمد حلمي مرزوق بنطاق حي شرق، وشارع السد العالي ومنطقة فاكوم بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى متابعة تطوير ميادين مداخل القرى والاحياء لإظهار الجانب الجمالي من أولويات العمل.

وخلال جولته شدد رئيس المركز التشديد على رؤساء الاحياء والوحدات المحلية لرفع كافة تراكمات الأتربة والمخلفات بشكل فوري والتواصل مع المواطنين لحل أي مشكلات تواجههم. وشملت الحملات رفع وإزالة كافة التراكمات من الأتربة والمخلفات واستكمال أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية والجزر الوسطي بالمدينة، ورفع ناتج تهذيب الأشجار أولا بأول، ونظافة وغسل الميادين العامة والأرصفة ودهان البلدورات بشوارع المدينة والقرى، بالإضافة إلى متابعة الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بفترتيها الصباحية والمسائية، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري أولا بأول لمنع تراكم القمامة وحفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات بمدينة الفيوم.