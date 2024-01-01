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الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 9اشخاص فى تصادم 3سيارات جنوب الغردقة

الحادث
الحادث

أصيب 9 اشخاص مساء اليوم فى حادث تصادم، وقع بالقرب من ميدان سينزو جنوب  مدينة الغردقة اثر اصطدام  سيارة ميكروباص " سيرفيس"  وسيارة  نقل و سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص باصابات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر قد تلقت بلاغا  يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و سيارة ربع نقل و سيارة ملاكي بالقرب من ميدان سينزو جنوب الغردقة.

علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص داخل السيارة الميكروباص وتم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية  للوقوف على أسباب الحادث

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