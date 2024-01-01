إصابة 9اشخاص فى تصادم 3سيارات جنوب الغردقة

أصيب 9 اشخاص مساء اليوم فى حادث تصادم، وقع بالقرب من ميدان سينزو جنوب مدينة الغردقة اثر اصطدام سيارة ميكروباص " سيرفيس" وسيارة نقل و سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص باصابات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و سيارة ربع نقل و سيارة ملاكي بالقرب من ميدان سينزو جنوب الغردقة.

علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص داخل السيارة الميكروباص وتم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث