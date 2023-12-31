ميدو: أطالب بتشفير مباريات الدوري المصري الممتاز

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بضرورة تشفير مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن تتحول كرة القدم في مصر لصناعة، وأن تُدار بشكل مؤسسي".

وأضاف: "يجب تشفير مباريات الدوري المصري، من أجل استغلال تاريخ البطولة وتاريخ الأندية، والحصول على عوائد مالية".

وتابع: "أتمنى تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الشهر، حينها ستحصل على 12 مليار جنيه في الموسم".

وأكمل: "بعد ذلك، يجب يتم توزيع حقوق البث بعدالة، وأن تحصل الأندية الشعبية على 50 مليون جنيه، ويحصل الأهلي والزمالك على مبالغ أكبر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لو سألتم أي مواطن مصري عن تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الدوري مع تطوير المسابقة، سيوافق على ذلك، الجماهير المصرية تتفاخر بتاريخ الكرة المصرية".