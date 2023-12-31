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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: أطالب بتشفير مباريات الدوري المصري الممتاز

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بضرورة تشفير مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن تتحول كرة القدم في مصر لصناعة، وأن تُدار بشكل مؤسسي".
وأضاف: "يجب تشفير مباريات الدوري المصري، من أجل استغلال تاريخ البطولة وتاريخ الأندية، والحصول على عوائد مالية".
وتابع: "أتمنى تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الشهر، حينها ستحصل على 12 مليار جنيه في الموسم".
وأكمل: "بعد ذلك، يجب يتم توزيع حقوق البث بعدالة، وأن تحصل الأندية الشعبية على 50 مليون جنيه، ويحصل الأهلي والزمالك على مبالغ أكبر".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لو سألتم أي مواطن مصري عن تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الدوري مع تطوير المسابقة، سيوافق على ذلك، الجماهير المصرية تتفاخر بتاريخ الكرة المصرية".

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