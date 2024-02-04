مركبة فضائية تابعة لناسا تلتقط صورة للأنهار القديمة على سطح المريخ

رصدت عين ناسا في سماء المريخ أدلة على وجود أنهار بدائية جافة على سطح المريخ.

التقطت مركبة Mars Reconnaissance Orbiter التابعة لوكالة الفضاء لقطة لوقت آخر، منذ مليارات السنين، عندما تدفقت المياه على سطح كوكب المريخ المعتدل. نشرت وكالة ناسا مؤخرًا الصورة في "Planetary Photojournal".



وكتبت ناسا على الإنترنت: "هذه الصورة للتلال في أيوليس بلانوم تحكي قصة الأنهار القديمة والمريخ التي تختلف تمامًا عن تلك الموجودة اليوم".

الأشكال المتعرجة هي نتيجة للمياه التي كانت تملأ هذه الأنهار بالحصى، بينما أحاطت الحبوب الدقيقة بالممر المائي عندما فاضت ضفافه. وأوضحت الوكالة أن "قاع النهر الخطير والحبيبات الدقيقة المحيطة به يمكن أن تؤدي إلى ظاهرة غريبة يسميها الجيولوجيون القنوات المقلوبة". "بعد أن يختفي النهر، يمكن أن تتآكل المناطق المحيطة الدقيقة بسهولة مما يترك قاع النهر الخطير كسلسلة من التلال العالية."

وتُظهر النتيجة الجيولوجية التي تطورت منذ فترة طويلة الأماكن التي كانت تتدفق فيها الأنهار القديمة عبر المريخ.

التقطت المركبة الفضائية التابعة لناسا هذه الصورة من ارتفاع 166 ميلًا تقريبًا فوق سهول المريخ المرتفعة.

يحمل هذا القمر الصناعي المريخي كاميرا كبيرة، تسمى على نحو مناسب تجربة التصوير عالي الدقة، أو HIRISE، والتي تلتقط مثل هذه الصور التفصيلية.

على عكس الأرض، فقد المريخ غلافه الجوي إلى حد كبير، مما جعله عالمًا صحراويًا شديد الجفاف. المريخ اليوم أكثر جفافًا بمقدار 1000 مرة من الصحراء الأكثر جفافًا على الأرض، ويخلق مع سطحه المشعع بيئة قاسية لبقاء الحياة على قيد الحياة. لكن مركبة "بيرسيفيرانس" الجوالة التابعة لوكالة ناسا والتي بحجم سيارة، تقوم حاليًا بمسح سطح الكوكب الأحمر بحثًا عن علامات محتملة للحياة البدائية الماضية - إذا كانت موجودة على الإطلاق.

وفي المستقبل، قد تنضم مركبات أخرى إلى القمر الصناعي المريخي والمركبات الجوالة التابعة لناسا في عملية الصيد. بدأت وكالة الفضاء في التحقيق في إمكانية إنشاء طائرة مريخية صغيرة الحجم، وهي مركبة قد تنقض يومًا ما بسرعة حوالي 135 ميلاً في الساعة فوق صحراء المريخ. وفي يوم من الأيام، قد يطأ رواد الفضاء الرواد تربة المريخ الحمراء أيضًا.