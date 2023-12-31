وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى المحمودية المركزي

أجرى الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة لمستشفى المحموديه المركزى؛ لمتابعة سير العمل ومدى الإنضباط الإداري، والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام بالمرور على قسم الأشعة والأشعة المقطعية، حيث تم أمس توريد جهاز أشعة مقطعية للمستشفى ماركة فوجي فيلم - وهو أحدث طراز يابانى الصنع -ومتعدد المقاطع (١٦ مقطع) بقطر 75 سم مما يتيح عمل الفحوصات لجميع الأوزان حتى أعلى من ٢٠٠ كجم.

وأكد جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي بمحافظة البحيرة ، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات ، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة .

وقام بمراجعة أعمال قسم الإستقبال والطوارئ ، وتابع الخدمة المقدمة لمريض الطوارئ ، وأكد على أن ينال مريض الطوارئ كل أوجه الرعاية ، فى ظل تواجد الفريق الطبي بشكل دائم، ثم قام بالمرور على ملاحظة الأطفال والعناية المركزه ومتابعة باقى أقسام المستشفى ، واطمأن سيادته على توافر الأدوية و المستلزمات الطبيه وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل .

وإلتقى جميعة، ببعض المرضى وذويهم وتناول سيادته الحديث معهم عن مدى رضاهم عن تقديم الخدمة بالمستشفى، الذين اثنوا على الخدمة المقدمة بالمستشفى، وعلى حُسن تعامل الفريق الطبي وجميع العاملين معهم، كذلك أكدوا على توافر الأدوية وغيرها وعلى تواجد الفريق الطبي بشكل دائم .

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، كافة العاملين بالمستشفى على ضرورة العمل بجد واخلاص ، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، والإهتمام بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .