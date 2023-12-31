مايا دياب تتخلى عن ملابسها فى احتفال ليلة رأس السنة (صور)

اثارت النجمة اللبنانية مايا دياب انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالتها الجرئية لتكن محط اهتمامهم بمشاركتها بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام، خلال احتفالها بليلة رأس السنة.

في الكريسماس مايا دياب تتخلي عن ملابسها

وبدت مايا دياب بلوك مختلف يميل للجرأة، حيث ارتدت توب قصير مزين بالريش الناعم باللون الأسود كشف عن خصرها الممشوق مع أكمام منسدلة منفوخة ونسقت عليها جيب صممت من الساتان بصيحة الهاي ويست.

وظهرت بدهان نحاسي على بشرتها ليبرز ملامحها بشكل لافت واعتمدت ان تصبح خصلات شعرها الذهبي ممبلة منسدلة بشكل عفوي .

تملك مايا دياب شخصية متمرده على الواقع فهي تعشق الجرأة وهذا ما تحرص عليه عند اختيار إطلالاتها المتنوعة بين الجرأة والمثير الذي يبرز قوامها ويخطف الانظار إليها دون تكلف.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.