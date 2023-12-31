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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حصاد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في 24 ساعة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

نفذت كتائب القسام وسرايا القدس اليوم الاحد عدة عمليات قتالية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة داخل غزة استهدفت آليات عسكرية وجنود وتم الاستيلاء على بعد الاسلحة، سوف نتناولها بالتفصيل في السطور التالية. 

 

حصاد عمليات كتائب الشهيد عز الدين القسام 

 

كتائب القسام تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون. 

كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7". 

مجاهدو القسام يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة. 

كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105". 

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. 

كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون. 

كتائب القسام تُسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 

كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.


 

بيان حصاد سرايا القدس الإعلام الحربي 

 

قصفنا التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة .

تمكن مجاهدونا  من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح.

تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.

قصفنا برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون.

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