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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ليتوانيا تتوقع نموا اقتصاديا في عام 2024

ليتوانيا
ليتوانيا

 أعربت وزارة المالية الليتوانية عن توقعها بأن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.7 فى المئة فى العام المقبل، بعد هبوط ناعم خلال عام 2023، وفقًا لآخر تحديث لسيناريو التنمية الاقتصادية الذى وضعته الوزارة، والذى جاء متوافقا مع توقعات شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية أن توقعات وزارة المالية الليتوانية أشارت أيضا إلى استمرار معدلات التضخم فى التراجع خلال عام 2024، من 8.8 فى المئة العام المنصرم الحالى لتصل إلى 2.8 فى المئة.


وفى نفس الوقت، أشارت توقعات السيناريو الاقتصادى لوزارة المالية إلى أن معدل البطالة سوف يظل مستقرا فى العام الجديد عند 6.6 فى المئة، فى حين يتسارع نمو الأجور بما يكفى ليتجاوز 7.5 فى المئة.


ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلى الإجمالى سنويًا بنسبة 2.9 فى المئة بحلول عامى 2025 و2026 بعدما عانى من الانكماش بنسبة 0.4 عام 2023.


من جانبه، قال وزير المالية الليتوانى جينتارى سكايستى إن عام 2024 سوف يشهد تحسنا فى القوة الشرائية للمواطنين، مما سيعزز الاستهلاك المحلي.

 

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