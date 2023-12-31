صحة الفيوم تنظم ندوة عن "زواج الأرقاب"

نظمت إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة ابتسام روبى مدير الادارة، ندوة توعوية عن زواج الاقارب و الامراض الوراثية الناتجة عن زواج الاقارب برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبإشراف الدكتورة نبيلة عبد المقصود -رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث وبمشاركة الازهر والكنيسة والتربية والتعليم.

وحاضر فى الندوة اساتذة من المركز القومى للبحوث الدكتورة مها عبد الفتاح ابراهيم - استاذ مساعد بقسم وراثة الفم والاسنان والدكتور خالد حامد محي -استاذ مساعد بقسم الوراثة الاكلينيكية والدكتورة هدى عبد الله احمد رضوان -باحث الوراثة الجزيئية والدكتور خالد محمد رفعت -باحث بقسم الوراثة الخلوية والدكتورة سها سمير عبد العزيز - باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية والدكتور على احمد ابو النصر -باحث بقسم تشخيص امراض الجنين .

الأزهر والكنيسة

وحضر الندوة 50 من الاطباء و مفتشى التمريض وا لتمريض و مسئولى اعلام تنظيم الاسرة و المثقفات السكانيات، وأعضاء ادارة الامومة والطفولة والحد من الاعاقة والارشاد الوراثى .

وحضر الندوة من الأزهر كل من الشيخ على فتحى سيد -مدير التعليم الثانوى و الشيخ خالد عبد اللطيف -مسئول تدريب ومن الكنيسة القمص فليمون لبيب -كاهن مطرانية الفيوم (كنيسة مارمينا) والقس نوفير يوسف -كاهن مطرانية الفيوم (كنيسة مارمينا) ومن التربية والتعليم هالة محمد امين - مدير ادارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم .

وقام بالتنسيق للندوة من المركز القومى للبحوث الدكتورة عزة الزغبى ابراهيم واقيمت الندوة بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض.



































