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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة الفيوم تنظم ندوة عن "زواج الأرقاب"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة ابتسام روبى مدير الادارة، ندوة توعوية عن زواج الاقارب و الامراض الوراثية الناتجة عن زواج الاقارب برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبإشراف الدكتورة نبيلة عبد المقصود -رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث وبمشاركة الازهر والكنيسة والتربية والتعليم.

وحاضر فى الندوة اساتذة من المركز القومى للبحوث  الدكتورة مها عبد الفتاح ابراهيم - استاذ مساعد بقسم وراثة الفم والاسنان والدكتور خالد حامد محي -استاذ مساعد بقسم الوراثة الاكلينيكية  والدكتورة هدى عبد الله احمد رضوان -باحث الوراثة الجزيئية والدكتور خالد محمد رفعت -باحث بقسم الوراثة الخلوية  والدكتورة سها سمير عبد العزيز - باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية  والدكتور على احمد ابو النصر -باحث بقسم تشخيص امراض الجنين .

الأزهر والكنيسة

وحضر الندوة 50 من الاطباء و مفتشى التمريض وا لتمريض و مسئولى اعلام تنظيم الاسرة و المثقفات السكانيات، وأعضاء ادارة الامومة والطفولة والحد من الاعاقة والارشاد الوراثى .

وحضر الندوة من الأزهر كل من الشيخ على فتحى سيد -مدير التعليم الثانوى  و الشيخ  خالد عبد اللطيف -مسئول تدريب  ومن الكنيسة  القمص فليمون لبيب -كاهن مطرانية الفيوم (كنيسة مارمينا) والقس نوفير يوسف -كاهن مطرانية الفيوم (كنيسة مارمينا) ومن التربية والتعليم  هالة محمد امين - مدير ادارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم .

وقام بالتنسيق للندوة من المركز القومى للبحوث الدكتورة عزة الزغبى ابراهيم  واقيمت الندوة بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض.


 


 


 


 


 


 






 

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