الأيتام ومصروفات الدراسة

انتصار محمود محمد، أرملة توفى زوجها منذ ثلاث سنوات تاركًا لها حملاً ثقيلاً فى تربية الأبناء واستكمال تعليمهم وتعول أربعة أبناء: البنت الكبرى تم عقد قرانها والثلاثة الآخرون فى مراحل التعليم المختلفة «حبيبة» 11 سنة، طالبة فى الصف السادس الابتدائى و«عبدالرحمن» 11 سنة طالب فى الصف السادس الابتدائى، و«مريم» 14 سنة طالبة فى الصف الثانى الإعدادى والأسرة فقيرة لا تملك من حطام الدنيا شيئاً سوى معاش تكافل وكرامة 560 جنيهاً لا يكفى احتياجات الحياة والأبناء من مأكل وملبس ومصروفات دراسية وإيجار السكن 550 جنيهاً وتسديد ديون الأسرة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعين الأم على تعليم الأبناء والعبور بهم إلى بر الأمان.