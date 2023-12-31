الشيف نبيل الأيوبي يقدم نصائح وأسرار في المطبخ لكل ست بيت تبحث عن التميز

يقدم الشيف نبيل الأيوبي نصائح وأسرار في المطبخ، لكل ست بيت، لتكون مختلفة، وتكون اكلاتها شهية ومميزة.

1- لعمل أحلي وأروع شوربة

تشوح اللحمة أو الدجاج أو الأرانب مع ملعقة صغيرة من السمن البلدي أو الذبدة الصفراء مع الحبهان وورق اللورا، والفلفل الأسمر والملح والبصل والمستكة، ثم نضع عليها الماء المغلي لعمل أحلي شوربة.

2- عند شواء السمك علي الفحم

ضعي تحته شرائح الليمون،يمنعه من الألتصاق بالشبكة الحديد، يعطيه طعم لذيذ،ويسهل تنظيف الشواية بعد ذلك.

3- غسل الأرز عدة مرات وتصفيته قبل الطهي،لأن ذلك يساعد على التخلص من النشا الزائد منه،وبالتالي يمنع التصاقه أثناء الطهي.

4- البطاطس الغامقة تمتص الزيت ويفضل استخدامها للطبخ لقلة النشا فيها.

5- البطاطس الفاتحة مليئة بالنشا، ولا تمتص الزيت وتفضل للقلي.

6- عند سلق البطاطس أضيفي ملعقة كبيرة من الخل إلي ماء

السلق،لكي تنضج بشكل متساوي ولا تفتت.

3- نصائح لعمل كيكة ناجحة

يجب إدخال عجينة الكيكة في فرن سابق التسخين أو التحمية، اقل وقت 20 دقيقة تسخين فرن.

يجب دائما تبطين صينية الكيكة سواء بالزبد والطحين أو بورق الخبز.

استخدمي كل مكونات الكيكة في درجة حرارة الغرفة وخاصة البيض والزبدة والحليب، ما لم تنص الوصفة على غير ذلك.

ضعي صينية الكيكة في الرف الأوسط في الفرن.

يجب دائما تبطين صينية الكيكة سواء بالزبد والطحين أو بورق الخبز.

لا تقومي بإخراج الكيكة من الفرن قبل أن تنضج، تأكدي من نضجها بإدخال طرف سكينة أو عود أسنان، إذا خرج نظيف، ولم تلتصق به العجينة فيمكنك إخراجها، إذا خرج ملتصقة به عجينة فاتركيها في الفرن لعدة دقائق أخرى وقومي بهذا الاختبار مرة ثانية قبل إخراجها.

التزمي بدرجة حرارة الفرن والمدة المنصوص عليها في الوصفة ولا تفتحي الفرن قبل مرور 30 دقيقة على الأقل، حتى لا يخرج الهواء من الكيكة.

احرصي على خفق البيض جيدا ولمدة طويلة مع السكر او الزبدة ليصبح كريما من أجل صنع كيك هش.

بعد الخفق لا يترك الكيك فترة طويلة حتى لا يهبط ولكن توضع في الفرن وتخبز.

احذري من زيادة كمية البيض عن المقدار المطلوب لأنه يجعل الكيك مطاطًا وغير مستحب الطعم بسبب زيادة البروتين.