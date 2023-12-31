فرح الديباني: إسكندرية رمز التسامح والتعايش والساحل الشمالي أفضل شاطئ في العالم

أكدت فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، أنها فتاة إسكندرنية وإسكندرية رمز التسامح والتعايش لأنها جمعت بين العديد من الأديان والثقافات، موضحة أنها مفتقدة العمارة في الإسكندرية ومعروفة بأنها من أجمل المدن في العالم، مشددة على أنها عاشرت التدهور في الإسكندرية وكانت من أجمل مدن العالم.

فرح الديباني مغنية الأوبرا العالمية في ضيافة أسامة كمال:

وأوضحت "الديباني"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنها تقضى وقتًا كبيرًا في مصر في الصيف، وتحب النزول إلى البحر في الساحل الشمالي وهو أفضل شاطئ في العالم، وتمارس التنس منذ طفولتها ولو لم تكن مغنية أوبرا لكانت لاعبة تنس، مؤكدة أنها مازالت تمارس التنس حتى هذه اللحظة.

ويرصد الوفد أبرز المعلومات عن فرح الديباني

فرح الديباني، ميزو سوبرانو مصرية عالمية، لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر.

تعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس.

حازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، وكرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

فرح الديباني شاركت - في أبريل 2018 - ضمن فرقة أكاديمية أوبرا باريس في تقديم أنشطة متنوعة، على رأسها إحياء أمسيات غنائية بالقاهرة

والإسكندرية، للمرة الأولى لأكبر ملحني الأوبرا العالميين من أمثال موزارت وفيردي وبيزيت.

أوضحت أن بدايتها الفنية كانت فى الاسكندرية، حيث شجعتها عائلتها شجعتها على سماع الموسيقى الكلاسيكية وانضمامها للمدرسة الألمانية واهتمامها الشديد بالغناء وسماعها للموسيقى الكلاسيكية ، والعزف على البيانو، مضيفة أن مدرس الموسيقى تبني موهبتي وتدريبي على حصص الغناء واحياء حفلات غنائية فى مصر وخارج البلاد.

ولفتت إلى أنها درست الموسيقى والهندسة المعمارية فى وقت واحد، وكان تحدى كبير لها فى هذا الوقت لقيامها بالتمثيل المسرحي والتدريب على مخارج الألفاظ بدراسة شاملة، وبعدها حصلت على جوائز وتكريمات عدة كأفضل مطربة أوبرالية شابة فى أوبرا باريس.