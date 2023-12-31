وكيل زراعة الغربية يتابع حصر الزراعات الشتوية

عقد مساء اليوم الأحد الموافق الدكتورخالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة ، اجتماع لمناقشة ومتابعة حصر الزراعات الشتوية القائمة بمركز طنطا( القمح والبصل والبطاطس ، والخضر).



واستهل ابوشادى كلمتة بالترحيب بالحضور ، وقال أننى انتهز هذه الفرصه لاهنئ اخواننا شركاء الوطن الاقباط والمسيحين بخالص التهانى والتبريكات باعياد الميلاد المجيده واتمنى لهم ولاسرهم كل خير وسعاده

كما اتقدم ايضا بكل التهنئه لكم جميعا ولكل المصريين بحلول عام ميلادى جديد ندعوا الله ونأمل ان يكون عام خير ورخاء علينا وعلى كل المصريين وامتنا العربيه والاسلاميه فى ظل القياده السياسه الحكيمه لمصرنا العزيزه ، واننى اذ انتهز هذه الفرصه لادعوا الجميع الى مزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد لنستطيع ان نرتفع بمعدلات الاداء ونتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى ونطمح بمعدلات نمو اكثر ايجابيه تصب فى رفع مستوى منظومه الامن الغذائى القومى .



جاء ذلك الاجتماع بحضور المهندس ناصر أبو طالب مدير عام الادارة العامة للتعاون الزراعي بالغربية، المهندس علاء الطناحى مدير عام الخدمات الزراعية، المهندس احمد العجان مدير إدارة الشئون الزراعية، مدحت زايد مدير الادارة الزراعية بمركز طنطا، مهندسين الزراعيين بالمديرية، والتعاونية، والإرشاد الزراعى، ومفتشى الإرشاد بمركز طنطا.