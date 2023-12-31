بنك مصر محط اهتمام موظفي الدولة

يعد بنك مصر هو أهم البنوك المصرية على الإطلاق عند الشريحة الكبيرة للعاملين بالدولة، بجانب العاملين بالقطاع الخاص لأنهم يقومون بصرف رواتبهم من فروعه المتعددة بالقاهرة والمحافظات، وقد حافظ البنك للعام 18 على التوالى على المركز الأول فى قائمة البنوك الأكثر صرفًا لرواتب الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، حيث يستحوذ على نحو 48٪ من إجمالى مرتبات الموظفين منذ أن قامت وزارة المالية بتطبيق فكرة ميكنة المرتبات، وقد أظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال عام 2023 نجاح البنك فى تحقيق طفرات نمو كبيرة سواء من حيث المركز المالى والذى بلغ مع نهاية سبتمبر الماضى نحو 2،5 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022، أو من حيث النمو فى محافظ التجزئة المصرفية والتى زادت بمعدل 17.4٪ فى سبتمبر 2023، أو من حيث النمو فى معدلات التجارة بماكينات POS بالمحلات والمتاجر ووصل حجم التجار المتعاقدين مع البنك 312 ألف تاجر بقيمة معاملات تزيد على 144.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، واهتم بنك مصر عام 2023 بدعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الالكترونية فى إطار اهتمام البنك المركزى بالشمول المالى، وأصبح البنك يمتلك أكبر شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى وبلغ عددها نحو 5415 ماكينة بنهاية فبراير 2023. وفى إطار مسئوليته المجتمعية كأحد أكبر البنوك المصرية يولى البنك اهتماما كبيرا بدعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان آخرها رصد 300 مليون جنيه لتمويل 1500 مشروع فى 6 محافظات.