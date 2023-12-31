85%.. نسبة النمو فى بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس معدلات نمو كبيرة فى عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة. حقق البنك صافى أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2023 مقارنة بـ735 مليون جنيه بنفس الفترة من عام 2022 لتسجل نسبة النمو 85%.

كما زاد صافى الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 157% ليصل إلى 515 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ200 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

كما ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

ونجح البنك فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022، فى حين ارتفع إجمالى قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.

كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزى المصرى وهى 25%.