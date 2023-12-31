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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنوب أفريقيا.. الفيضانات المفاجئة تنهى حياة 21 شخصًا في كوازولو ناتال الساحلية

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

قتلت الفيضانات المفاجئة ما لا يقل عن واحد وعشرين شخصا في بلدة لاديسميث الصغيرة في مقاطعة كوازولو ناتال ، حسبما قال مسؤولون في جنوب إفريقيا.

، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد روبرت نيتشيوندا، إن اعتبارا من يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، تم انتشال ما مجموعه 21 جثة.

وأضاف أن الفيضانات ضربت البلدة يوم عيد الميلاد، ودمرت نحو 1400 منزل، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار فقدان عدد غير مؤكد من الأشخاص.

واوضح  نيتشيوندا، أن فرق البحث والإنقاذ تجوب الأنهار لانتشال الجثث، ومن المتوقع أن تستمر العملية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

كانت إحدى العائلات في لاديسميث تستعد لدفن سبعة من أقاربها الذين قتلوا عندما اجتاحت الفيضانات سيارتهم في النهر.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثث فنسنت ميسيمانغو وزوجته وطفليه وشقيقه وابنة أخته وابن أخيه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "شاهد عيان نيوز".


 

 

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