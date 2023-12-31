فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية

فاز رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي بإعادة انتخابه بأكثر من 70٪ من الأصوات ، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات في البلاد يوم الأحد.

وأعلنت النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في 20 ديسمبر كانون الأول في العاصمة كينشاسا وسط مطالب من المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني بإعادة الانتخابات بسبب مشاكل لوجستية هائلة وضعت صحة النتيجة موضع شك.

وتبع تشيسيكيدي رجل الأعمال مويس كاتومبي الذي حصل على 18٪ من الأصوات، ومارتن فايولو الذي حصل على 5٪. وحصل دينيس موكويغي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وهو طبيب اشتهر بعلاج النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي في شرق الكونغو، على أقل من 1٪.

وشهدت الانتخابات أكثر من 40٪ من الإقبال مع تصويت حوالي 18 مليون شخص وسيتم إرسال النتائج إلى المحكمة الدستورية لتأكيدها، حسبما قال رئيس الانتخابات دينيس كاديما.

وأمام مرشحي المعارضة المعارضين للنتائج يومان لتقديم مطالباتهم، وأمام المحكمة الدستورية سبعة أيام لاتخاذ قرار. ومن المتوقع صدور النتائج النهائية في 10 يناير، ومن المقرر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية في نهاية ذلك الشهر.

لدى الكونغو تاريخ من الانتخابات المتنازع عليها التي يمكن أن تتحول إلى عنف ، وهناك القليل من الثقة بين العديد من الكونغوليين في مؤسسات البلاد.

وقبل إعلان النتائج يوم الأحد، قال مرشحو المعارضة، بمن فيهم كاتومبي، إنهم يرفضون النتائج ودعوا السكان إلى التعبئة.

وشملت المشاكل اللوجستية تأخر العديد من مراكز الاقتراع في فتح أبوابها أو عدم فتحها على الإطلاق. كان بعضها يفتقر إلى المواد ، والعديد من بطاقات الناخبين قد لطخت بالحبر مما جعلها غير مقروءة.

وكان لا بد من تمديد التصويت في الانتخابات إلى يوم ثان – وهو أمر وصفه المراقبون المحليون ومنظمات المجتمع المدني بأنه غير قانوني – ولا تزال أجزاء من البلاد تدلي بأصواتها بعد خمسة أيام من يوم الانتخابات.

قال فايولو في مؤتمر صحفي في العاصمة يوم الأحد قبل إعلان النتائج إنها مهزلة، لا تقبلوا (النتائج)، “إذا اعتبرت دولة أجنبية هذه الانتخابات انتخابات، فهناك مشكلة”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع اندلعت اشتباكات بين بعض أنصار فايولو وضباط الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين ألقوا الحجارة وتحصنوا داخل مقر المعارضة.