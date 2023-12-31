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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم الإسماعيلية يستقبل طلاب مدرسة رسمية للغات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، مساء اليوم الأحد، طلاب مدرسة ٢٤ اكتوبر الابتدائية الرسمية للغات حيث قدم الطلاب وإدارة المدرسة التهنئة للعاملين بمديرية التربي والتعلي بالإسماعيلي  بمناسبة العام الميلادي الجديد .

وكان طلاب المدرسة يرافقهم إدارة المدرسة بحضور الأستاذ عبدالله سليم مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وقد قدموا نموذجا مميزا لعدد من نتائج العام الجديد

وأعرب الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة، عن شكره للمدرسة وحيي الطلاب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع وقيادات المديرية

وقال الدكتور بحيرى، إن الطلبة هم درع الوطن وهم المستقبل لهم كل الاهتمام وطالب مدير إدارة التعليم ومدير المدارس الاهتمام بعدهم وتذليل كل العقبات لهم وتفعيل دور الاخصائى الاجتماعى بجميع المدارس بالمحافظة والاندماج بصفة مستمرة مع الطلبة والطالبات فى جميع الاعمار.

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