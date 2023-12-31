اجتماع مجلس إدارة مركز الدعم الأكاديمي للعام 2024 بجامعة قناة السويس

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وذلك للعام الأكاديمي 2024/2023، والذي جاء على النحو التالي:

_الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيساً.

_الدكتور تامر شوقي عبد المنعم الأستاذ بكلية الزراعة مديراً تنفيذياً لمركز الدعم الأكاديمي ورئيس لجنة الدعم الأكاديمي للطلاب.

_ الدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين الأستاذ المساعد بكلية العلوم لجنة إعداد الدورات التدريبية والمؤتمرات الطلابية السنوية للبحوث والإبداع.

_ الدكتورة هبة الله محمد عبد الحميد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة لجنة دعم الطلاب المتفوقين والمبتكرين.

_ الدكتورة رحاب حسن كفل الأستاذ المساعد بكلية التمريض لجنة دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

_الدكتورة هدى محمد الشوادفي المدرس بكلية الألسن لجنة دعم الطلاب المتعثرين.

_الدكتورة سمر فتحي صديق مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

_إبراهيم السيد أحمد زيد مدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

_عبد الله عامر مسلم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب "أعضاء "

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لمجلس إدارة مركز الدعم الأكاديمي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليهم، لافتاً إلى أن مصلحة الطالب هي الركيزة الأساسية التي يعمل من أجلها مركز الدعم الأكاديمي، مؤكداً على رؤية المركز التي تهدف إلى تهيئة بيئة جامعية داعمة للتفوق والتميز الطلابي.

وباشر المجلس المُشكل اليوم أعماله، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور جميع أعضائه.

حيث استعرض " عبد النعيم" مهام اللجان المختلفة، وأكد علي تفعيل دور المركز ليشعر طلاب الجامعة بالخدمات التي يؤديها المركز.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مركز الدعم الأكاديمي يحمل رسالة تقديم الدعم والرعاية المناسبة للطلاب المتفوقين والموهوبين، والارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة، والدعم الأكاديمي للعملية التعليمية، بالإضافة إلى السعي نحو غرس الثقة بالنفس لدى الطلاب، بما يسمح لهم بالتفوق والإجادة، والعمل على تقديم الدعم الأكاديمي الذي يحتاجه الطلاب خلال دراساتهم الأكاديمية، والسعي إلى حل مشاكل الطلاب، وتقديم منظومة متكاملة للبيئة الأكاديمية لممارسة الحياة الجامعية المثالية، في إطار من التعاون بين جميع العاملين بالجامعة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لطلاب الجامعة بهدف اكتشاف المواهب وتنمية المهارات.

ومن جانبه قام الدكتور تامر شوقي عبد المنعم، بتوضيح خطة عمل المركز للعام 2024 لمختلف لجان المركز، و مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتفعيل دور اللجان المختلفة، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى التنسيق بين وحدات دعم الطلاب على مستوى الكليات، وتقديم دعم ورعاية متميزة للطلاب المتفوقين والموهوبين، إلى جانب الارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين علمياً، والدعم الأكاديمي والاجتماعي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحقيق التفاعل الإيجابي علميا واجتماعيا وبين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وخلق مناخ علمي واجتماعي متميز.