أجواء كرنفالية بالدقهلية للاحتفال برأس السنة

حرص أهالي محافظة الدقهلية، على التواجد فى الشوارع للاحتفال برأس السنة، ومن ضمن الأماكن التى نشرت البهجة فى قلوب المصريين، شارعا المشاية السفلية،وميدان رمسيس بمدينة المنصورة اللذان شهدا إقبالًا كبيرًا وإطلاق مجموعة من الألعاب النارية بشكل كثيف احتفالًا بأول أيام سنة 2024 ووداع العام 2023، وسط حالة من البهجة والفرحة التى سيطرت على المارة بالشوارع القريبة وبخاصة منطقة ميدان أم كلثوم المنصورة.

وتوافد الآلاف من الأسر المصرية لقضاء ليلة رأس السنة على الحدائق وكورنيش نهر النيل، مع الاستمتاع حمص الشام والترمس والتقاط الصور التذكارية.

واستقل المواطنين المراكب النيلية، وحرصوا على الاحتفال برأس السنة الميلادية «الكريسماس»، وشملت الاحتفالات العديد من الفقرات المبهجة، ما بين مشاهدة الألعاب والبرامج الموسيقية، فى أجواء تملؤها الفرحة، وسط تجمعات كبيرة من المواطنين.

وتزينت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة بأشجار الزينة والكريسماس، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة .

وانتشر الباعة الجائلون وسط المواطنين في الشوارع لبيع البالونات وألعاب الأطفال والهدايا، كما اصطحب الآباء أبناءهم لقضاء أوقات سعيدة لاستقبال العام الجديد.وشهدت شوارع وميادين ومحلات المنصورة ،زحامًا من وقت مبكر لشراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس، كذلك محلات الهدايا والتي ضمت أشكالًا وأنواعًا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة كذلك البالونات والألعاب النارية كما قام بعض الفتيات والشباب والآباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

وكان الإقبال كبيرا على محلات الحلوى والهدايا والتسالي والفواكه وكذلك دور السينما وكورنيش النيل وسط أجواء احتفالية يعيشها الجميع وترتسم على وجوههم الفرحة والسرور.

واستعدت المحلات التجارية والمحلات والمطاعم والمقاهى لإطلاق الاحتفالات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى والعروض والحفلات، كما يحرص البعض على متابعة تلك العروض من شرفات منازلهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لتلك الفعاليات والاحتفالات.

وشهدت الكافيهات والنوادى والمطاعم بمدينة المنصورة، زحاما من المواطنين خاصة الشباب احتفالا برأس السنة الميلادية.

ودفعت أحد المحلات بعامل بها مرتديا ملابس"بابا نويل" يتجول فى الشوارع ويوزع عروضا وخصومات وصور للمنتجات على المارين وتهنئتهم، بشكل دعائي مبتكر جعل الجميع ينجذب له ويحرصون على التقاط الصور معه.

وسعت المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات على تقديم وجباتهم فى أطباق حمراء تتناسب مع الجو العام، فيما تم تزيين فرع من الشارع العريق بخيوط الإضاءة المضيئة بكافة الألوان للترويج للمحلات والمطاعم.

وأكد الباعة أنه لا تتم التفرقة بين احتفالات المسيحيين والمسلمين. ففي كل المناسبات تكون نفس الاحتفالات والزينة بمختلف أشكالها وبنفس الأعداد المتواجدة، والجميع يحتفل.

وقال محمد الدماصى أحد أصحاب المطاعم بمدينة المنصورة، إنه زين المطعم الخاص به ومجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس والزينة الملونة، وذلك لجذب الزبائن للشراء منه ، وذكر أن الكثير من الزبائن يدخلون ويلتقطون الصور التذكارية مع مجسم بابا نويل تخليدًا لذلك اليوم ، كما أن الكثير من الأهالي يدخلون لتصوير ذويهم مع المجسمات دون الشراء.

وأضاف عمرو عبدالباسط صاحب محل تجارى لبيع الهدايا، أن جميع المحال التجارية والشوارع تتزين لإستقبال عيد الميلاد، حيث أن الزينة والإضاءة المبهرة تخطف أنظار المواطنين أثناء التنزه في شوارع المنصورة ، موضحًا أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يقتصر على المسيحيين فقط، بل يتشارك مع المسلمون في أجواء تملؤها السعادة والبهجة .

وقالت بريهان سعيد فى هذا اليوم أقوم بصنع الحلويات من أصناف مختلفة وبعد ذلك نقوم بتوزيعها على الأقارب والجيران من باب التهنئة وهذه عاداتنا منذ قديم الزمان لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا نتشارك في وطن واحد نحب أن نحتفل بأعيادهم وكذلك هم يقدمون لنا المباركات ويحتفلون معنا كل الأعياد، وهذه عادات أجدادنا ليست بجديدة علينا.

على جانب آخر، أدى أقباط محافظة الدقهلية صلوات قداس رأس السنة الميلادية، مساء اليوم الأحد ، بكنائس المحافظة، ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة، والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم وازدهار على وطننا الحبيب.