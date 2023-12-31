فيديو| فقرات استعراضية وألعاب أطفال.. الاحتفالات فى العاشر من رمضان بعام 2024

شهدت شوارع وميادين مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، احتفالات المواطنين باستقبال العام الميلادى الجديد 2024، حيث نظمت بعض المطاعم والمقاهي العاب للاطفال واغانى اعياد الميلاد المبهجة لاستقبال العام الميلادي الجديد.

رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد 2024

تحتفل العديد من البلدان حول العالم بليلة رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد 2024، ولكل بلد طقوس معينة في طريقة الاحتفال ولكن تتفق جميعها في الخروج والتنزه في الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وتعتبر شجرة الكريسماس الرمز الأبرز لرأس السنة .

فقرات استعراضية وألعاب أطفال.. الاحتفالات فى العاشر من رمضان بعام 2024

احتفالات فى العاشر من رمضان بعام 2024

احتفالات فى العاشر من رمضان بعام 2024

احتفالات فى العاشر من رمضان بعام 2024