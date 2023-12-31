بعثة السعودية تصل الدوحة للانتظام في معسكر خارجي

شهدت الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد، وصول بعثة المنتخب السعودي مطار الدوحة الدولي، للدخول في معسكر خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري، حتي 11 من الشهر المقبل 2024.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي برنامجًا إعداديًا استعدادًا لمنافسات بطولة كأس اَسيا، والتي ستقام في قطر خلال الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي 3 مواجهات ودية قبل بطولة كأس الأمم الاَسيوية، حيث سيخوض المباراة الأولى أمام لبنان، في الرابع من يناير المقبل.

فيما ستكون الثانية أمام المنتخب الفلسطيني في التاسع من نفس الشهر، بينما ستكون المباراة الثالثة أمام هونج كونج في الـ 10 من يناير المقبل.

وخاض المنتخب السعودي 6 مواجهات ودية خلال فترات الإعداد الودية، حيث جاءت أمام كل من: "فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي جاء في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم اَسيا، والتي تضم كل من: "عمان، و وقرغيزستان، وتايلاند"، بجانب الأخضر.