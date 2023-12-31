الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة السعودية تصل الدوحة للانتظام في معسكر خارجي

مانشيني، المدير الفني
مانشيني، المدير الفني للسعودية

شهدت الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد، وصول بعثة المنتخب السعودي مطار الدوحة الدولي، للدخول في معسكر خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري، حتي 11 من الشهر المقبل 2024.

txt

مانشستر سيتي يحلم بتكرار "كابوس" 2019 أمام ليفربول

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي برنامجًا إعداديًا استعدادًا لمنافسات بطولة كأس اَسيا، والتي ستقام في قطر خلال الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي 3 مواجهات ودية قبل بطولة كأس الأمم الاَسيوية، حيث سيخوض المباراة الأولى أمام لبنان، في الرابع من يناير المقبل.

فيما ستكون الثانية أمام المنتخب الفلسطيني في التاسع من نفس الشهر، بينما ستكون المباراة الثالثة أمام هونج كونج في الـ 10 من يناير المقبل.

وخاض المنتخب السعودي 6 مواجهات ودية خلال فترات الإعداد الودية، حيث جاءت أمام كل من: "فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي جاء في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم اَسيا، والتي تضم كل من: "عمان، و وقرغيزستان، وتايلاند"، بجانب الأخضر.

مواد متعلقة

أزمات تواجه منتخب البرازيل بعد صفعة أنشيلوتي للسامبا

بلماضي يتوقع المنتخبات المنافسة على لقب الكان.. استبعاد الجزائر
الجريدة الورقية