الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"كلاون" يحتفل مع الأطفال في شوارع العاشر من رمضان بالعام الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

يجسد الشاب أحمد شخصية الـ"كلاون" احتفالا بالعام الميلادى الجديد 2024 وسط الأطفال في شوارع وميادين مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث نظمت بعض المطاعم والكافيهات ألعاب للأطفال وأغانى أعياد الميلاد المبهجة لاستقبال العام الميلادي الجديد.

وتزاحم الشباب على المحال التجارية والحدائق العامة والمطاعم، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024.
تحتفل العديد من البلدان حول العالم بليلة رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد 2024، ولكل بلد طقوس معينة في طريقة الاحتفال ولكن تتفق جميعها في الخروج والتنزه في الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وتعتبر شجرة الكريسماس الرمز الأبرز لرأس السنة .

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