عمرو حسن يكشف تفاصيل "كبسولة صغيرة" تحت الجلد تمنع الحمل ثلاثة أعوام

كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، عن طريقة يمكن من خلالها منع حدوث الحمل لمدة ثلاث أعوام، بواسطة كبسولة صغيرة توضع تحت الجلد بواسطة محقن خاص.

وأكمل حسن، أن الطبيب يضع تحت الجلد كبسولة تحتوى على هرمون يؤدى إلى منع حدوث الحمل خلال هذه المدة الطويلة، أنه يضاعف من نجاح هذه الكبسولات أنها لا تؤثر على لبن الرضاعة.

وتابع مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن مميزات كبسولة تحت الجلد هي الفاعلية العالية التي تصل إلى أعلى من 99% .

وتتكون من هرمون واحد وتخلو من هرمون الأستروجين الذي قد يحدث أعراض جانبية التي تشكو منها بعض السيدات المستعملات للأقراص.

ويمكن استعمال الكبسولات في حالة الرضاعة الطبيعية حيث أن الهرمون المستعمل لا يؤثر على كمية أو نوعية اللبن

وطول مدة الحماية يعتبر ميزة كبيرة للمرأة التي استكملت عائلاتها أي التي أنجبت ما تريده من أطفال وتعتبر أن أي حمل بعد ذلك يعتبر حملًا غير مرغوب فيه، وقد تضطر إلى اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة والخطيرة مثل الإجهاض.

ولا تختلف طريقة عمل الكبسولات عن الهرمونات الأخرى في الأقراص أو في الحقن، فالهرمون المستعمل يوقف التبويض مؤقتًا من المبيض، كما أنه يؤثر على إفرازات عنق الرحم فتعطل دخول خلايا السائل المنوي إلى داخل تجويف الرحم وبذلك لا يحدث الحمل.