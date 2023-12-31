إمداد أبواب جامعة جنوب الوادي ببوابات إلكترونية

أجرى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، جولة تفقدية لبوابات دخول طلاب الجامعة وذلك لمتابعة خطة تركيب البوابات الإلكترونية بمداخل الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الجولة بسرعة الإنتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بعدد كاف يراعى الزيادة السنوية وذلك في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمى وتفعيله بكافة قطاعات الجامعة حيث يتم اعداد الكارت الممغنط لطلاب الجامعة وفق أحدث التقنيات.

وأكد رئيس الجامعة، أن خطة تركيب البوابات لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام .

ووجه رئيس الجامعة تعليماته بالحرص على الشكل الجمالى والحضارى حول هذه البوابات وانشاء مطبات بلاستيكية من ضمن معايير السلامة والامان عند دخول وخروج منسوبى الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على تأمين سلامة الطلاب من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار وتركيب تندات حول هذه البوابات للحماية من الشمس رافق رئيس الجامعة خلال جولته لفيف من القيادات الادارية ومسئولى الشركة المنفذة