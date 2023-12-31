اقرأ بالوفد غدًا| عبدالسند يمامة: إجراء انتخابات لجان الوفد بالقاهرة والمحافظات خلال 6 أشهر

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: إجراء انتخابات لجان الوفد بالقاهرة والمحافظات خلال 6 أشهر ”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ تصعيد مخالفات “حطب” للأوليمبية الدولية ودعوة “العمومية” لسحب الثقة

ـ وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في العام الجديد

ـ ارتفاع مخصصات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء والتمريض

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: آلية الرقابة على الأسواق

ـ الفرقاطة “القدير” تنضم للقوات البحرية

ـ “السيسي” يوجه بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج للتنمية

ـ مصر تسابق الزمن لوقف الجنون الصهيوني

ـ “الوفد” انفردت بسرد وقائع الجريمة منذ البداية