اقرأ بالوفد غدًا| عبدالسند يمامة: إجراء انتخابات لجان الوفد بالقاهرة والمحافظات خلال 6 أشهر
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: إجراء انتخابات لجان الوفد بالقاهرة والمحافظات خلال 6 أشهر ”.
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ تصعيد مخالفات “حطب” للأوليمبية الدولية ودعوة “العمومية” لسحب الثقة
ـ وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في العام الجديد
ـ ارتفاع مخصصات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء والتمريض
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: آلية الرقابة على الأسواق
ـ الفرقاطة “القدير” تنضم للقوات البحرية
ـ “السيسي” يوجه بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج للتنمية
ـ مصر تسابق الزمن لوقف الجنون الصهيوني
ـ “الوفد” انفردت بسرد وقائع الجريمة منذ البداية