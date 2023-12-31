الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد غدًا| عبدالسند يمامة: إجراء انتخابات لجان الوفد بالقاهرة والمحافظات خلال 6 أشهر

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: إجراء انتخابات لجان الوفد بالقاهرة والمحافظات خلال 6 أشهر ”.

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ تصعيد مخالفات “حطب” للأوليمبية الدولية ودعوة “العمومية” لسحب الثقة

ـ وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في العام الجديد 

ـ ارتفاع مخصصات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء والتمريض

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: آلية الرقابة على الأسواق

ـ الفرقاطة “القدير” تنضم للقوات البحرية 

ـ “السيسي” يوجه بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج للتنمية

ـ مصر تسابق الزمن لوقف الجنون الصهيوني 

ـ “الوفد” انفردت بسرد وقائع الجريمة منذ البداية

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