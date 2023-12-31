بني سويف تنظم مسابقة للأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام والوحدات المحلية

أعلنت محافظة بني سويف وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، عن تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات، لتعظيم دور الأم من خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية "16مارس"، والاحتفال بعيد الأسرة "21 مارس" من كل عام.

وأوضحت الدكتورة شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة يتم تنظيمها"تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم" وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية،بهدف تعظيم دور الأم العاملة،مشيرة إلى المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام ،تتولى فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة

ـــ أن تكون المرشحة إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات.