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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تستولى على طائرة استخباراتية إسرائيلية شمال غزة وتنشر مشاهد لها.. صور

الطائرة الاستخبراتية
الطائرة الاستخبراتية بعد الاستيلاء عليها

نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

على جانب آخر، نفذ شاب فلسطيني عملية طعن على مدخل مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق مدينة القدس‏.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة مستوطنين اثنين جراء عملية طعن شرق القدس.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تسريح 5 ألوية تدريب واحتياط تابعة للجيش "الإسرائيلي" من القتال في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه في ظل الخلافات والتجاذبات بين قادة الكتائب وقادة الألوية من جهة، وطياري سلاح الجو من جهة أخرى، تقرر التقليص في الهجمات الجوية خشية من إصابة، ومقتل الجنود الأسرى في غزة بهذه الهجمات.


 

 

 

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