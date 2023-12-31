القسام تستولى على طائرة استخباراتية إسرائيلية شمال غزة وتنشر مشاهد لها.. صور

نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

على جانب آخر، نفذ شاب فلسطيني عملية طعن على مدخل مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق مدينة القدس‏.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة مستوطنين اثنين جراء عملية طعن شرق القدس.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تسريح 5 ألوية تدريب واحتياط تابعة للجيش "الإسرائيلي" من القتال في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه في ظل الخلافات والتجاذبات بين قادة الكتائب وقادة الألوية من جهة، وطياري سلاح الجو من جهة أخرى، تقرر التقليص في الهجمات الجوية خشية من إصابة، ومقتل الجنود الأسرى في غزة بهذه الهجمات.



