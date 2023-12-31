2.6 مليار جنيه أرباح بنك القاهرة

سجل بنك القاهرة أرباحًا كبيره بنهاية النصف الأول من عام 2023 محققا نموًا نسبته 41%. بلغ صافى الأرباح نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%.

تحققت كل هذه الأرقام القياسية بسبب إرتفاع معدلات النمو التى حققها البنك على مدار العام الحالى مقارنة بعامى 2021، و2022.

تم إدراج «بنك القاهرة» ضمن قائمة الطروحات الحكومية، حيث تستهدف الحكومة طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام القادم، وفقًا لوثيقة ملكية الدولة الصادرة هذا الأسبوع.

وأفادت المؤشرات المالية الصادرة عن البنك ارتفاع صافى الدخل من العائد ليسجل 8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.