محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بغرب الفيوم

نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وتابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بغرب الفيوم ويتم تقديم المراجعات والمذكرات بالمجان على جميع الطلاب والطالبات الحاضرين.

وتم تنظيم المحاضرات بمدرج مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على - إدارة غرب الفيوم التعليمية. وتم اليوم تقديم المحاضرات والدروس المجانية في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي ، بحضور محمد حسن معلم أول اللغة الإنجليزية.

قوافل تعليمية

وكانت قد بدأت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة،خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

في إدارة طامية التعليمية، تم تنظيم المحاضرات بمقر نادي النصر الرياضي، بحضور ومتابعة محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية ، و عماد فكري وكيل الإدارة ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية ، بإدارة طامية التعليمية، ومن مديرية الشباب والرياضة، حضر المحاضرات المجانية، الدكتور عاصم محمد مرسي مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، و أسامة عبدالمجيد وكيل مديرية الشباب والرياضة، و عمر أحمد الغزالي مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و مسعد مدير إدارة الشباب.

وفي إدارة غرب الفيوم التعليمية، تم تنظيم المحاضرات المجانية بقاعة المسرح بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، ومدرج مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، تحت إشراف ومتابعة مروى عبدالعزيز مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية ، و وكيل الإدارة، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، ومسئولي الشباب والرياضة.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للمعلمين الذين قاموا بتقديم المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة (نخبة مميزة من أكفأ معلمي الجمهورية) ، كما قدمت الشكر لفريق العمل المشرف على القوافل التعليمية المجانية .

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