أطفال غزيون يبحثون عن ورق وكرتون في القمامة لإشعال النار (فيديو)

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد قيام أطفال غزة بالبحث عن ورق وكرتون في القمامة لإشعال النار.

ويظهر الفيديو قيام الأطفال بالبحث عن الأوراق في قمامات الشوارع الموجودة بغزة لإشعال النار من أجل التدفئة .

القسام تكبد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة خسائر جديدة

حرب قاسية لا تفرق بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، فالجميع فيها هدف مشروع لمحتل لم يراعِ أي قوانين إنسانية أو دولية.

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خسائر جديدة.

وأكدت القسام اليوم الأحد، استهداف مقاتليها 5 آليات إسرائيلية بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105 في منطقة التفاح والدرج.

وأشارت إلى قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

واشتبك مقاتلو القسام مع قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالأسلحة الرشاشة بعد استهدافهم بالعبوات والقذائف.

كما أعلنت كتائب القسام وكتائب المجاهدين استهداف مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ سام 7.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية محاولات تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر، فيما يقوم جيش الاحتلال بتوسيع عملياته على القطاع، خصوصًا في الجنوب.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21822 شهيدا، و56451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.