بلماضي يتوقع المنتخبات المنافسة على لقب الكان.. استبعاد الجزائر

توقع جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري المنتخبات المرشحة للفوز بكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار المقبلة من العام المقبل 2024.

وأكد بلماضي أن المنتخب الجزائري خارج المنتخبات المرشحة للفوز بكأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن تونس ومصر والمغرب وكوت ديفوار وعدد اَخر من المنتخبات مرشحة للفوز بالكان.

وأوضح أن لا يستطيع أحد التنبؤ بالمنتخب الذي سيتوج في التتويج بنسخة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

تصريحات بلماضي

تحدث جمال بلماضي خلال تصريحات له بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، والتي نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية، حيث قال: "منتخبنا ليس من بين المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس أمم إفريقيا المقبلة".

وتابع: "في الأغلب المنتخبات المرشحة للتتويج بـ"الكان" هم؛ تونس، المغرب، مصر، كوت ديفوار، ومنتخبات أخري".

وأردف المدرب الجزائري تصريحاته: "ليس هناك أي شخص يستطيع توقع من سينجح في التتويج بهذه النسخة من نهائيات الكان، حيث يستطيع منتخبات صنع المفاجأة".

وأضاف: "لقد خرجنا خلال النسخة الماضية من أمم إفريقيا من الدور الأول لذا أقول بأننا لسنا من أبرز المرشحين".

وأختتم بلماضي تصريحاته: "بالتأكيد نحن سنذهب للكان بطموحات كبيرة، وسنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به في السنوات الماضية، على أمل بلوغ أقصى حد".