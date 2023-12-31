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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جنود إسرائيليون ينكلون بعامل فلسطيني داخل محطة للمحروقات جنوب الخليل (فيديو)

جنود إسرائيليون ينكلون
جنود إسرائيليون ينكلون بعامل فلسطيني داخل محطة للمحروقات جنو

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الأحد، مقطع فيدو يرصد لحظة قيام جنود إسرائيليون يبالتنكيل  بعامل فلسطيني داخل محطة للمحروقات جنوب الخليل.

 

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ويظهر الفيديو جنود إسرائيليون ينكلون بعامل فلسطيني داخل محطة للمحروقات جنوب الخليل.

 

جنود إسرائيليون ينكلون بعامل فلسطيني داخل محطة للمحروقات جنوب الخليل

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خسائر جديدة.

 

 

 

وأكدت القسام اليوم الأحد، استهداف مقاتليها 5 آليات إسرائيلية بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105 في منطقة التفاح والدرج.

 

 

وأشارت إلى قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

 

واشتبك مقاتلو القسام مع قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالأسلحة الرشاشة بعد استهدافهم بالعبوات والقذائف.

 

 

كما أعلنت كتائب القسام وكتائب المجاهدين استهداف مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ سام 7.

 

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية محاولات تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر، فيما يقوم جيش الاحتلال بتوسيع عملياته على القطاع، خصوصًا في الجنوب.

 

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21822 شهيدا، و56451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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